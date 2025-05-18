Москвичей предупредили о сильных порывах ветра в воскресенье

Согласно прогнозам синоптиков, в воскресенье на территории российской столицы ожидается усиление ветра с порывами до 15 м/с, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Жителям и гостям мегаполиса в непогоду рекомендуют быть внимательными на улице, а также не оставлять детей без присмотра, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В воскресенье на территории Московского региона объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Он будет действовать с 9 часов до 21 часа.

18 мая в столице и Подмосковье воздух прогреется до плюс 19 — плюс 21 градуса, пройдет небольшой дождь.