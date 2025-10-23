SHOT: задержан глава Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников
Силовики в Москве задержали главу Агентства по страхованию вкладов Андрея Мельникова, сообщает SHOT.
Мужчину подозревают в коррупции. Предварительно, он проходит по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Показания на мужчину мог дать замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Попелюх. Ранее мужчину арестовали по подозрению в хищении 200 млн рублей.
По делу Попелюха также проходит владелец новосибирского РАТМ Холдинга Эдуард Таран. Он мог участвовать в махинациях вместе с соучастником.
Между тем в четверг стало известно о том, что мэра Рязани Виталия Артемова отстранили от должности. Его подозревают в коррупции.
