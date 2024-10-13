SHOT: арестованный замглавы АСВ Попелюх владеет недвижимостью на 200 млн рублей

Заместитель главы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Попелюх, которого арестовали по подозрению в хищении 200 млн рублей, владеет столичной недвижимостью примерно на эту же сумму, сообщает SHOT .

Попелюх является владельцем двух квартир в районе Волгоградского проспекта на юго-востоке Москвы. Первая площадью 95 кв. м. находится на Окской улице в районе Кузьминки. Ее стоимость оценивается примерно в 30 млн рублей. Вторая расположена на улице Мельникова у станции метро «Пролетарская». Стоимость жилой недвижимости площадью 98 кв. м. составляет около 40 млн рублей.

Сын арестованного чиновника является студентом МГУ им. М. В. Ломоносова и проживает в квартире площадью 90 кв. м. в элитном ЖК «Шуваловский» на Ломоносовском проспекте, стоимость которой составляет почти 80 млн рублей.

Также у Попелюха имеется загородный дом на берегу Пестовского водохранилища. Площадь недвижимости составляет 300 квадратных метров, а участок, на котором он расположен, занимает 30 соток.

Кроме того, на имя 76-летнего отца бывшего сотрудника прокуратуры Ненецкого автономного округа зарегистрированы автомобили марок Volkswagen Touareg, Toyota Land Cruiser и Range Rover Sport. Супруга Попелюха является обладательницей автомобиля Mercedes-Benz GLE. Еще на ее имя оформлены микроавтобус Volkswagen Multivan и Chevrolet Camaro.

Сын предпочитает передвигаться на автомобиле BMW X6, а сам Попелюх в качестве средства передвижения для души приобрел байк Yamaha XV19C Raider.

Накануне Лефортовский суд Москвы арестовал Попелюха по делу о преступных схемах по уменьшению арендной платы и механизма эксплуатации аквапарка «Аквамир» в Новосибирске. Оперативники ФСБ провели следственные действия в центральном офисе АСВ в столице.

Помимо Попелюха был задержан президент РАТМ Холдинга миллиардер Эдуард Таран, которого подозревают в махинациях вместе с замгендиректора АСВ. Таран отправлен под домашний арест.