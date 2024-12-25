SHOT: в последние 2 минуты разбившийся в Актау самолет пытался набрать высоту

В последние две минуты полета разбившийся в Казахстане пассажирский самолет Embraer 190AR пытался набрать высоту, однако резко сменил траекторию и начал падать, сообщает SHOT .

Из-за тумана, который наблюдается в Грозном, упавший лайнер перенаправили сначала в Махачкалу, а затем в Актау. Момент крушения пассажирского самолета попал на видео. Он медленно, завалившись, падал на землю.

Всего в самолете было от 67 до 105 пассажиров и 5 членов экипажа, сообщают СМИ Казахстана. Из них более 60 — россияне. По предварительным данным, 12 человек выжили. Точные цифры устанавливаются.

Известно, что лайнер подал сигнал бедствия. В РГП «Казаэронавигация» заявили, что это произошло из-за столкновения с птицей и потерей рулевого управления.