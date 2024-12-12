SHOT: в деле банды подмосковных школьниц появилась новая жертва

В деле банды подмосковных школьниц, которые избили одноклассницу в туалете учебного заведения, появилась еще одна жертва. Оказалось, что подростки систематически издевались над другими учениками, сообщает SHOT .

Ранее семь учениц школы № 2 в Котельниках заманили подругу в туалет и жестоко избили ее. У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму и множество ушибов. Было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

Выяснилось, что одноклассница — не единственная жертва школьниц. Другие ученики пожаловались, что банда систематически выманивает девушек и парней, избивает их и снимает все на камеру.

В Сети всплыл еще один ролик, на котором запечатлен момент издевательства над другой жертвой. В кадре девочка просит не снимать капюшон толстовки, чтобы смягчить удар по лицу. На ее просьбу школьницы отвечают матом, а затем накидываются на нее с кулаками.

Негласным руководителем банды является школьница по имени Соня. Ее называют зачинщицей всех драк. Девушка живет вместе с мамой, соседи жалуются на частые крики, доносящиеся из их квартиры.

Отмечается, что на банду школьниц несколько раз писали заявления. Однако это не помогало.