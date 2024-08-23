SHOT: радикалы отпустили начальника захваченной под Волгоградом колонии
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Радикалы, захватившие исправительную колонию № 19 под Волгоградом, освободили ее начальника Андрея Девятова, сообщает SHOT.
Как только мужчину освободили, его тут же передали в руки врачам. Девятому потребовалась госпитализация.
Радикалы захватили колонию в Суровикино под Волгоградом. Спецназ уже прибыл на место. Предварительно известно о 4 нападавших. Они называют себя членами Исламского государства*.
Захватившие и убившие некоторых заложников в ИК требуют два миллиона долларов и вертолет. Известно, что во время бунта заключенных погиб по меньшей мере один сотрудник ФСИН.
*Организация признана террористической и запрещена в России.