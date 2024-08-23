SHOT: радикалы отпустили начальника захваченной под Волгоградом колонии

Как только мужчину освободили, его тут же передали в руки врачам. Девятому потребовалась госпитализация.

Радикалы захватили колонию в Суровикино под Волгоградом. Спецназ уже прибыл на место. Предварительно известно о 4 нападавших. Они называют себя членами Исламского государства*.

Захватившие и убившие некоторых заложников в ИК требуют два миллиона долларов и вертолет. Известно, что во время бунта заключенных погиб по меньшей мере один сотрудник ФСИН.

*Организация признана террористической и запрещена в России.