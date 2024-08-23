SHOT: спецназ ворвался в колонию под Волгоградом, где произошел бунт заключенных
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Спецназ прибыл на территорию ИК-19 в Волгоградской области, где арестанты устроили бунт с убийством сотрудников ФСИН, сообщает SHOT.
Предварительно известно о 4 нападавших. Они называют себя членами Исламского государства*.
Арестанты убили минимум трех сотрудников ФСИН, еще семеро сильно пострадали — их госпитализировали. Также несколько оперативников находятся в заложниках у преступников.
Всего в исправительном учреждении отбывают наказание 1230 заключенных.
*Организация признана террористической и запрещена в России.