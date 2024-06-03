SHOT: москвичка умерла после операции по удалению миомы матки

40-летняя Наталия Казаку впала в кому во время операции по удалению миомы матки в столичной клинике, позднее она умерла, сообщает SHOT .

Муж пациентки рассказал, что женщина обратилась с болями в животе в «СМ-Клинику», которая находится на Ярославской улице. В ходе обследовании в матке выявили доброкачественную опухоль.

Врачи предложили пациентке небольшую операцию по удалению миомы, хотя риска для здоровья не было. Когда проводилась операция, женщина впала в глубокую кому и в сознание не приходила.

В реанимации она лежала 13 дней, там не было необходимого для нее медоборудования. Родным не удавалось получить объективные сведения о здоровье женщины. В заключении патологоанатома причиной смерти назван некроз тканей матки и отек мозга.

Независимая экспертиза в ходе проверки выявила множество нарушений. Во время операции пациентке ввели 14 л физраствора, а отток был только 10. Поэтому она отекла, это вероятнее всего привело к непоправимым последствиям. После похорон медики ничего не объяснили родным, не выразили им свои соболезнования. Они только предложили вернуть 300 тыс. рублей, заплаченных за операцию.

Семье удалось добиться возбуждения уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Они также надеются, что в итоге удастся найти виновных в смерти женщины и привлечь их к ответственности.

В клинике комментировать произошедшую трагедию отказались.