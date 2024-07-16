SHOT: член делегации Северной Кореи утонул в Зеленограде
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Член делегации Северной Кореи утонул во время купания в водоеме Зеленограда. Ким Кум Чоль приехал в Россию с рабочим визитом, сообщает SHOT.
64-летний представитель сельхозпредприятия Северной Кореи в жару решил отдохнуть на пляже «Ангстрем». Спустя некоторое время мужчина пропал, его коллеги забили тревогу.
На берегу обнаружили только вещи члена корейской делегации. Коллеги Ким Кум Чоля обратились с заявлением к полицейским. Пропавшего мужчину искали несколько часов, но не нашли, его тело всплыло на поверхность пруда на следующий день. Ким Кум Чоля уже опознали.
По факту инцидента проходит проверка.