SHOT: член делегации Северной Кореи утонул в Зеленограде

Член делегации Северной Кореи утонул во время купания в водоеме Зеленограда. Ким Кум Чоль приехал в Россию с рабочим визитом, сообщает SHOT .

64-летний представитель сельхозпредприятия Северной Кореи в жару решил отдохнуть на пляже «Ангстрем». Спустя некоторое время мужчина пропал, его коллеги забили тревогу.

На берегу обнаружили только вещи члена корейской делегации. Коллеги Ким Кум Чоля обратились с заявлением к полицейским. Пропавшего мужчину искали несколько часов, но не нашли, его тело всплыло на поверхность пруда на следующий день. Ким Кум Чоля уже опознали.

По факту инцидента проходит проверка.