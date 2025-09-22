Шли на красный свет: байкер влетел в пешеходов на востоке столицы
Мотоциклист насмерть сбил пешехода на востоке столицы
На Свободном проспекте в Москве мотоцикл наехал на двух пешеходов, которые переходили дорогу на красный свет светофора, сообщает ТАСС.
Как рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ, мотоциклист наехал на мужчину и женщину.
В результате ДТП пострадали сам байкер, его пассажир и два пешехода. Все они были доставлены в больницу. Позднее мужчина-пешеход скончался от полученных травм.
Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства данной дорожной аварии.
Ранее смертельное ДТП с участием мотоциклиста произошло в Егорьевске. Байк был разбит вдребезги. Водитель погиб, его тело сильно изуродовано.
