Школу в Одинцове проверяют на наличие взрывчатки после нападения ученика
Силовики осматривают и открывают все кабинеты Успенской школы в Подмосковье. Поступила информация, что в учебном заведении может быть взрывное устройство, сообщает «Осторожно, Москва».
Напавшего на школу девятиклассника вывели из здания в наручниках. Теперь внутри работают силовики, на место вызвали кинологов.
По информации SHOT, 15-летний подросток изготовил предмет, похожий на взрывное устройство. Он планировал теракт и мог взять СВУ с собой.
16 декабря девятиклассник ворвался в школу, ранил охранника и устроил смертельную поножовщину. Ранения получили несколько человек, один ребенок скончался. Напавший успел даже сделать селфи на фоне трупа своей жертвы — четвероклассника.
Спецназу удалось взять штурмом кабинет, в котором прятался подросток. У него в заложниках был как минимум один ученик. По предварительным данным, девятиклассник является приверженцем террористической организации.
