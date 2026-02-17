Шестеро российских туристов пострадали при падении лифта в тайском отеле

В отеле Tuana Hotels Casa Del Sol на Пхукете шестеро туристов из РФ, включая двоих детей, пострадали при падении лифта, сообщает Mash .

Сначала лифт поехал с первого на пятый этаж, но резко провалился. Кабина остановилась ниже уровня первого этажа. Внутри в это время были четверо взрослых, 16-летняя девушка и 8-летняя девочка.

Всех пострадавших увезли в больницу. Российские туристы получили травмы разной степени тяжести.

Проверку по данному факту уже начали.

