сегодня в 10:55

Шестеро детей из роддома № 1 в Новокузнецке находятся в реанимации

Шестеро детей из роддома № 1 Новокузнецка, где в новогодние праздники умерли девять младенцев, сейчас лежат в отделении реанимации и интенсивной терапии детской клинической больницы им. Ю. С. Малаховского, сообщает РИА Новости .

По данным медиков, малыши находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Для младенцев созданы все подходящие условия. Мест хватает.

В начале января в роддоме № 1 Новокузнецка умерли девять новорожденных. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержаны главврач и завотделением реанимации роддома.

Ранее роженицы рассказали, какие зверства с ними творились в стенах роддома. Врачи хамили женщинам, применяли методы, официально запрещенные в РФ: давили на живот, оставляли рожениц одних после схваток. Одному из новорожденных оторвали руку.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.