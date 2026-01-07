Сенатор Клишас считает настоящим пиратством захват США танкера РФ «Маринера»

После проведения «операции правоохранительных органов» с убийством нескольких десятков человек в Венесуэле Соединенные Штаты занялись откровенным пиратством в открытом море. Так в своем Telegram-канале сенатор Совета Федерации РФ Андрей Клишас прокомментировал ситуацию с захватом американцами российского танкера «Маринера».

«Все по пресловутым «правилам» в нарушение норм международного права», — добавил он.

Европейское командование Вооруженных сил США подтвердило, что провело задержание нефтяного танкера России «Маринера» 7 января. Это случилось в Атлантическом океане. Береговая охрана США преследовала танкер, хоть он и шел в четырех тыс. километрах от побережья США.

По данным CNN, в прошлом судно называлось Bella 1. Оно включено в санкционный список Соединенных Штатов с 2024 года. Корабль подозревают в принадлежности к «теневому флоту».

ВС США вторглись в Венесуэлу 3 января. Они похитили президента Николаса Мадуро и его жену. Их отвезли в Нью-Йорк, где будут судить по ряду преступлений. Мадуро и супруга вину не признали.

Утром 7 января власти Венесуэлы объявили семидневный траур в память о погибших во время вторжения армии США. Они были убиты, защищая страну и президента.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.