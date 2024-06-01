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Семья Анастасии Заворотнюк ожидает ее погребения на Троекуровском кладбище

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк ждет ее погребения. Муж, сын и мать артисты стоят у катафалка на Троекуровском кладбище, сообщает SHOT.

Старшая дочь Заворотнюк Анна и супруг отправились непосредственно к месту захоронения.

Ранее тело Анастасии Заворотнюк, прощание с которой происходило сегодня, 1 июня, на территории Покровского монастыря Москвы, привезли на Троекуровское кладбище.

Анастасия Заворотнюк умерла ночью 30 мая после продолжительной борьбы с раком мозга. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» было 53 года. Последние моменты жизни актриса провела вместе со своим мужем Петром Чернышевым.