Тело Анастасии Заворотнюк привезли на Троекуровское кладбище

Тело актрисы Анастасии Заворотнюк, прощание с которой происходило сегодня, 1 июня, на территории Покровского монастыря Москвы, привезли на Троекуровское кладбище, передает корреспондент РИАМО.

В траурной процессии принимали участие машина скорой помощи и наряд сотрудников ДПС.

Актриса будет похоронена на аллее деятелей искусств.

Ранее в Сети опубликовали кадры с Троекуровского кладбища, где уже подготовлено место для погребения Заворотнюк. Актриса скончалась 30 мая в возрасте 53 лет от рака мозга. Со страшным недугом она боролась последние пять лет.