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В Сети разместили кадры с места будущего захоронения Анастасии Заворотнюк

В Сети показали место будущего захоронения актрисы Анастасии Заворотнюк на аллее знаменитостей Троекуровского кладбища в столице, пишет SHOT.

Заворотнюк похоронят рядом с актером Валентином Гафтом, музыкантом Юрием Шатуновым и футболистом Федором Черенковым.

До этого рассматривали вариант, что заслуженную артистку России похоронят на Анкудиновском кладбище в Подмосковье, рядом с папой и братом.

На место прощания с российской актрисой Анастасией Заворотнюк на территории Покровского монастыря в столице уже собрались десятки людей. Церемония состоится 1 июня в Покровском монастыре.

Анастасия Заворотнюк умерла ночью 30 мая после продолжительной борьбы с раком мозга. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» было 53 года. Последние моменты жизни актриса провела вместе со своим мужем Петром Чернышевым.