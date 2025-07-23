Семьи малолетних насильников под Калугой планируют депортировать из РФ

В Калужской области идет расследование уголовного дела о насилии над маленькой девочкой. Предварительно установлено, что преступление совершили несовершеннолетние иностранцы, семьи которых находились в России незаконно. Родителей одного из мальчиков планируют депортировать из страны, об этом сообщил Калужский Следком .

Следственный комитет не только выясняет все детали происшествия, но и обнаружил, что родители одного из подозреваемых нарушили правила пребывания в стране. Теперь из планируют депортировать.

Суд отправил малолетних злоумышленников в спецприемник для подростков. Их родителей поместили в центр для иностранцев, и в настоящее время решается вопрос об их выселении из России.

Пострадавшая девочка в безопасности, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Она уже помогла следствию, ответив на все вопросы. Психолог из Следственного комитета оказал ей поддержку.

Ранее сообщалось, что двое мальчиков 9 и 11 лет в Калужской области изнасиловали девочку. После случившегося детей задержали. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Центральный аппарат СКР взял ход расследования этой истории под свой контроль.