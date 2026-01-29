Сдержать слезы невозможно: в Дивееве хоронят мальчика, утопленного мамой в ванной

Под Нижним Новгородом прощаются с мальчиком, которого мать утопила в ванной

В четверг в населенном пункте Дивеево Нижегородской области проходят похороны 5-летнего мальчика, которого 46-летняя мать утопила в ванной в квартире многоэтажки на юге Москвы, сообщает Msk1.ru .

Тело убитого ребенка было передано старшему брату спустя четыре дня после трагедии.

Отпевание мальчика прошло в храме преподобномученицы великой княгини Елизаветы Феодоровны. Многие из присутствующих не могли сдержать слез. Затем родные и неравнодушные местные жители проследуют на кладбище, чтобы предать тело земле.

Весной 2024 года 55-летний отец погибшего ребенка оказался в СИЗО. Мужчину обвинили в изнасиловании своей 15-летней падчерицы. Вместе с матерью Александрой подросток требовала для отчима тюремного заключения и компенсацию в размере 40 млн рублей. При этом многие жители Дивеева были убеждены, что мужчину оклеветали.

После произошедшего мать Александра Ш. сбежала в Москву. Вместе с детьми она поселилась в квартире своей подруги, где и совершила преступление. Осознав, что ребенок не подает признаков жизни, она обратилась в полицию. На допросе Александра призналась, что давно вынашивала намерение убить сына, так как не желала заниматься его воспитанием.

Отобрать у матери пятилетнего сына с помощью органов опеки пытались его старшие сводные братья. Позднее выяснилось, что Александра пыталась убить и старшую дочь. 26 января Нагатинский суд принял решение заключить ее под стражу по обвинению в убийстве малолетнего.

