Саперы проверяют подземный паркинг в столичных «Алых парусах» после взрыва

В настоящий момент саперы работают в подземном паркинге ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы. Ранее в одном из подъездов произошел взрыв, сообщает SHOT .

Во время проверки саперы ищут не только подозрительные предметы, но и машины, не принадлежащие жильцам «Алых парусов». На одном из таких автомобилей мог приехать исполнитель взрыва.

Сейчас территория столичного ЖК оцеплена. На въездах дежурят экипажи ДПС. У «Алых парусов» также стоит много карет скорой помощи и пожарных машин.

Взрыв в жилом комплексе прогремел около часа назад. Предварительно, сдетонировало СВУ, установленное под потолком подъезда. Пострадали 5 человек — они в тяжелом состоянии, еще один погиб.