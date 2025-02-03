Пострадавшие при взрыве в «Алых парусах» в Москве находятся в тяжелом состоянии

Пострадавшие в результате взрыва в столичном ЖК «Алые паруса» находятся в тяжелом состоянии, их направили в реанимацию, сообщает Mash .

Пострадали консьержка и 4 жителя жилого комплекса.

«МК: срочные новости» назвал личности пострадавших. Это 44-летняя Дарья К, 41-летний Сергей Ш. и Игорь А. По предварительным данным, один человек погиб.

Предварительно, взрыв прогремел утром в доме №77 по улице Авиационной. Очевидцы говорили, что в холле взорвался предмет, похожий на гранату. Самодельная бомба или граната могла быть спрятана под потолком.