Территория столичного ЖК «Алые Паруса» оцеплена после взрыва

Как рассказали жители, взрыв был такой, что на верхних этажах дома завибрировали стены. Сейчас в ЖК отключили лифты.

СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

В понедельник утром взрыв прогремел в элитном жилом комплексе «Алые паруса» в столице. В результате ЧП выбило стекла в доме № 77. Взрыв прогремел в момент, когда несколько человек проходили через холл к выходу из ЖК. Погиб один человек, как минимум еще пятеро пострадали.