Территория столичного ЖК «Алые Паруса» оцеплена после взрыва
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Силовики оцепили территорию жилого комплекса «Алые Паруса» в Москве, где утром прогремел взрыв, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Как рассказали жители, взрыв был такой, что на верхних этажах дома завибрировали стены. Сейчас в ЖК отключили лифты.
СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего.
В понедельник утром взрыв прогремел в элитном жилом комплексе «Алые паруса» в столице. В результате ЧП выбило стекла в доме № 77. Взрыв прогремел в момент, когда несколько человек проходили через холл к выходу из ЖК. Погиб один человек, как минимум еще пятеро пострадали.