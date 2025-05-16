Санитарную обработку провели в школе Балашихи, где заметили крысу
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В администрации Балашихи подтвердили информацию о происшествии в местной школе, где была замечена крыса, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства образования Московской области.
По информации министерства, случай произошел три недели назад.
В пятницу днем директор лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина опубликовала видео, на котором в школьной столовой школьники заметили крысу.
«Симпатичная крыса из столовой МБОУ СОШ №4 города Балашиха желает всем самого вкусного обеда и приглашает в гости Роспотребнадзор», — написала Мизулина в Telegram-канале.
В связи с происшествием незамедлительно проведена санитарная обработка помещений. Министерством образования запланирован выезд в учреждение.
«Важно отметить, что школа ранее не сталкивалась с проблемой появления грызунов — в учреждении не было зафиксировано случаев присутствия тараканов, мышей или крыс», — сообщили в областном Минобразования.