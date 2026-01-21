Самолет Трампа после вылета в Давос вернулся в Вашингтон из-за неисправности

Самолет Air Force One с президентом США Дональдом Трампом вылетел в Давос, но почти сразу вернулся в Вашингтон из-за неисправности, сообщает SHOT .

Экипаж обнаружил на борту незначительную проблему с электросистемой. Для безопасности было принято решение развернуться и приземлиться на базе Эндрюс Морской авиации США, которая находится недалеко от Вашингтона.

Планируется пересадить главу государства на другой борт, после этого он продолжит путь в Швейцарию.

Днем в среду Трамп должен выступить с речью на Давосском экономическом форуме, а затем принять участие во встрече руководителей стран и представителей бизнеса.

