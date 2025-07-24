«Самолет старый, ему п***а»: обстановка на борту Ан-24 перед крушением

Перед крушением Ан-24 в Амурской области обстановка на борту была гнетущей. Пассажиры жаловались на состояние самолета, сообщает SHOT .

Уже на посадке одна из девушек сняла воздушное судно снаружи. Она заявила, что самолет очень старый и нецензурно высказалась. Пассажиры заметили испарения возле багажной полки.

По словам одной из девушек, Ан-24 сразу напугал некоторых людей своим видом. 21 человек вышел в Благовещенске, на их места сели другие пассажиры. До Тынды они не долетели всего несколько километров.

Дальневосточная транспортная прокуратура опубликовала фотографии с места крушения пассажирского самолета Ан-24. На снимках видно, что самолет развалился, везде валяются обломки, вещи, виден огонь, поломанные деревья.

Утром 24 июля при заходе на посадку самолет Ан-24 пропал с радаров. На борту находились 42 пассажира и 6 членов экипажа. Никто не выжил.

Ранее был опубликован список пассажиров рухнувшего самолета. Правительство РФ пообещало, что родственникам погибших окажут всю необходимую помощь. Еще планируется провести работу по выплате компенсаций.