Остатки фюзеляжа и поломанные деревья: фото с места крушения Ан-24

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Появились фото с места крушения Ан-24 в Амурской области

На снимках видно, что самолет развалился, везде валяются обломки, вещи, виден огонь, поломанные деревья.

Работники Тындинской транспортной прокуратуры и правоохранители работают на месте ЧП.

Утром 24 июля при заходе на посадку самолет Ан-24 пропал с радаров. На борту находились 42 пассажира и 6 членов экипажа. Никто не выжил.

Ранее был опубликован список пассажиров рухнувшего Ан-24. Правительство РФ пообещало, что родственникам погибших окажут всю необходимую помощь. Еще планируется провести работу по выплате компенсаций.