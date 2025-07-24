Остатки фюзеляжа и поломанные деревья: фото с места крушения Ан-24
Появились фото с места крушения Ан-24 в Амурской области
Фото - © Дальневосточная транспортная прокуратура
Дальневосточная транспортная прокуратура опубликовала фотографии с места крушения пассажирского самолета Ан-24.
На снимках видно, что самолет развалился, везде валяются обломки, вещи, виден огонь, поломанные деревья.
Работники Тындинской транспортной прокуратуры и правоохранители работают на месте ЧП.
Утром 24 июля при заходе на посадку самолет Ан-24 пропал с радаров. На борту находились 42 пассажира и 6 членов экипажа. Никто не выжил.
Ранее был опубликован список пассажиров рухнувшего Ан-24. Правительство РФ пообещало, что родственникам погибших окажут всю необходимую помощь. Еще планируется провести работу по выплате компенсаций.