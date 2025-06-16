С 13 июня Израиль уничтожил треть установок Ирана для запуска ракет
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Начиная с 13 июня, израильская армия уничтожила примерно треть установок для запуска ракет класса «земля — земля», которые были у Ирана, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии Израиля.
«С начала операции уничтожено более 120 ракетных пусковых установок, что составляет треть от общего числа пусковых установок иранского режима», — заявили в ЦАХАЛ.
Израиль нанес удар по Ирану в ночь на 13 июля с целью помешать реализации планов Тегерана по созданию собственного ядерного оружия в короткие сроки. Информация о том, что Израиль готовится к удару по Ирану, появилась накануне перед стартом военной операции.
Позднее президент России Владимир Путин осудил действия Израиля, а Ирану выразил соболезнования в связи со случившемся и гибелью в том числе мирных людей. Глава государства подчеркнул, что Москва готова выступить посредником между странами для урегулирования конфликта мирным путем.
Ранее в Израиле сообщили, что из-за ответных ударов Ирана пострадали порядка 600 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.