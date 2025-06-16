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Правительство Израиля: почти 600 человек пострадали из-за атак Ирана за три дня

По информации правительства Израиля, в стране из-за атак Ирана за три дня пострадали почти 600 человек. Погибшими числятся 24 человека, сообщает РИА Новости .

«592 раненых: 10 находятся в тяжелом состоянии, 36 — в состоянии средней тяжести и 546 — с легкими травмами», — говорится в сообщении.

Всего за последние три дня зафиксировали 30 локаций с падением ракет. По данным правительства, всего по Израилю было выпущено 370 ракет.

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов рекомендовал гражданам России покинуть страну до нормализации обстановки. Он подчеркнул, что опасность их жизни вовсе не эфемерна.

В ночь на 13 июня Израиль нанес первые удары по Ирану в рамках операции «Восходящий лев». В ответ Иран объявил собственную операцию — «Правдивое обещание З». Армия стала бить по Израилю большим количеством ракет.