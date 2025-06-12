Израиль может нанести военный удар по Ирану в ближайшие дни

Израиль допускает, что в ближайшие дни нанесет военный удар по Ирану, но окончательное решение на этот счет еще не принято. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ABC News.

Осведомленные источники зарубежной прессы сообщили, что Израиль изучает возможность нанесения удара и рассматривает лучшие для себя в этом варианты, однако окончательного решения еще нет. Данный вопрос оказался на повестке дня из-за обострения ситуации в регионе.

В настоящее время неизвестно, будет ли США оказывать какую-либо помощь Израилю при военном ударе по Ирану или нет. По одной из версий, Вашингтон может поделиться разведданными, чтобы Израиль мог их использовать при своей операции.

Ранее в Сети появилась информация, что США планируют частично эвакуировать свое посольство в Ираке на фоне возросших рисков безопасности в этом регионе. При этом министр обороны США Пит Хегсет согласовал для американских военных добровольную эвакуацию из стран Ближнего Востока.