Путин осудил удар Израиля по Ирану в нарушение Устава ООН

На фоне резко обострившегося конфликта между Израилем и Ираном российский президент Владимир Путин по телефону пообщался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Лидер России выразил соболезнования Ирану в связи с многочисленными жертвами и осудил действия Израиля, сообщает Кремль .

Путин в разговоре с Пезешкианом выразил соболезнование в связи с гибелью людей, в том числе мирного населения, после удара со стороны Израиля.

«Владимир Путин подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права. Российская сторона всемерно поддерживала усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы мирным путем, выдвинула конкретные инициативы, направленные на нахождение взаимоприемлемых договоренностей», — говорится в сообщении Кремля.

Российский президент отметил, что Москва продолжит работу, направленную на деэскалацию (уменьшение уровня напряженности среди конфликтующих сторон — ред.) конфликта между Ираном и Израилем.

В разговоре с израильским премьером Путин сделал акцент на важность решения конфликта мирным путем в ходе дипломатических переговоров, на которых можно обсудить все вопросы по иранской ядерной программе. При этом Москва готова оказать посреднические услуги в данной плоскости, чтобы снизить уровень напряженности.

Россия заявила, что продолжит тесный контакт как с Ираном, так и с Израилем. Москва заинтересована в решении текущей ситуации, которая может обернуться самыми пагубными последствиями в регионе.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что его не пугает возможное возникновение войны на Ближнем Востоке. США ставит для себя главной целью недопущение появления у Ирана ядерного оружия.