Reuters: возможное начало войны на Ближнем Востоке не беспокоит Трампа

Американский президент Дональд Трамп заявил, что на данный момент его не беспокоит возможное начало войны на Ближнем Востоке. По его словам, Вашингтон все еще готовится к переговорам с Тегераном по ядерной программе, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

Трамп заявил, что возможное начало войны на Ближнем Востоке его на данный момент не беспокоит, так как у США есть более глобальная цель — предотвратить возможность получения Ираном ядерного оружия.

Американский лидер также подчеркнул, что США все еще готовятся к новому раунду переговоров по ядерной программе Тегерана. Контакт двух сторон должен состояться 15 июня, при этом Трамп допустил, что переговоры могут быть перенесены.

На момент публикации заметки Трамп не смог ответить, осталась ли у Ирана рабочая ядерная программа после ударов Израиля или нет.

Ранее сообщалось, что Иран опроверг распространившиеся слухи о том, что после израильских ударов произошла утечка радиации. Соответствующих загрязнений нет ни на территории объектов, ни за их пределами.