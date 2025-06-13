Иран заявил, что после удара Израиля не было утечек радиации на ядерных объектах

Руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами опроверг информацию о якобы серьезных повреждениях ядерного комплекса в Натанзе после израильской атаки. По его словам, радиационного загрязнения не зафиксировано, а серьезных разрушений объект не получил, пишет РИА Новости .

«Хорошо, что ущерб был нанесен лишь поверхностный. У нас не было и жертв. Также не было утечек радиации, которые могли бы стать причиной для беспокойства населения. Также не было серьезного ущерба. Но в данный момент мы проводим его оценку», — заявил Эслами.

Также в ОАЭИ заявили, что подземные ядерные комплексы в Иране серьезно не пострадали. Объект в Фордо остался целым после удара Израиля, а установка в Натанзе получила лишь незначительные внешние повреждения.

Радиоактивных выбросов за пределами ядерных объектов также не зафиксировано, оба центра расположены в глубоких подземных сооружениях.

Ранее преподаватель факультета политических наук Ливанского государственного университета Мухаммад Халави заявил, что если Иран не ответит на массированный удар Израиля, то это приведет к смене власти в стране.