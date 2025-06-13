Эксперт рассказал, к чему приведет отказ Ирана от удара по Израилю

В настоящее время эксперты делятся гипотезами на тему того, что будет, если Иран откажется от идеи нанести ответный удар Израилю после ночной атаки 13 июня. По мнению преподавателя факультета политических наук Ливанского государственного университета Мухаммада Халави, если Тегеран не ударит в ответ, это приведет к смене власти в стране, пишет РИА Новости .

«Отказ Ирана от ответа означал бы конец существующего режима в Тегеране. При этом возможные сценарии развития событий чрезвычайно опасны и могут привести к жестокой и всеобъемлющей войне», — сказал Халави.

Эксперт уверен, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в настоящее время использует последний шанс для реализации проекта «Большого Израиля», который позволит ему установить доминирующую позицию в регионе за своей страной. Халави считает, что обмен ударами между странами — это только первый этап масштабной войны, которая в теории может развернуться во всем регионе.

По одному из сценариев, как дальше будет разворачиваться ситуация, связанные с Израилем группы могут ударить ракетами из южного Ливана в сторону израильских поселений в приграничной территории.

«Это может стать предлогом для Тель-Авива нанести масштабные удары по всей территории Ливана с целью уничтожения оставшейся инфраструктуры „Хезболлах“ или открыть фронт на ливано-сирийской границе», — добавил эксперт.

Ночью 13 июня Израиль ударил по Ирану с целью нарушить планы Тегерана по созданию ядерного оружия на территории страны в короткие сроки.