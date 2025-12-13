Рухнувший в Подмосковье самолет нашли с помощью вертолета
Фото - © Александр Замараев / Фотобанк Лори
Спустя несколько часов поиска специалистам удалось найти рухнувший 13 декабря легкомоторный самолет. Потерпевшее крушение воздушное судно обнаружили с помощью вертолета, сообщает Telegram-канал «112».
В настоящее время спасательная группа знает, в каком именно месте находится упавший самолет недалеко от Серпухова.
Специалисты уже приступили к работам по эвакуации экипажа. Самолет упал в лесном массиве. Пилотам окажут медицинскую помощь по прибытии к аэродрому.
Ранее один из пилотов упавшего самолета вышел на связь и сообщил, что авиакатастрофа произошла из-за отказа двигателя. Что спровоцировало поломку, пока не известно. Оба мужчины, находившихся в салоне самолета, выжили, но один из них серьезно повредил ногу.
