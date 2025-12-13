Рухнувший в Подмосковье самолет нашли с помощью вертолета

В настоящее время спасательная группа знает, в каком именно месте находится упавший самолет недалеко от Серпухова.

Специалисты уже приступили к работам по эвакуации экипажа. Самолет упал в лесном массиве. Пилотам окажут медицинскую помощь по прибытии к аэродрому.

Ранее один из пилотов упавшего самолета вышел на связь и сообщил, что авиакатастрофа произошла из-за отказа двигателя. Что спровоцировало поломку, пока не известно. Оба мужчины, находившихся в салоне самолета, выжили, но один из них серьезно повредил ногу.

