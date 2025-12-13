«Осталось 30% батареи»: пилот рухнувшего самолета в Подмосковье вышел на связь

13 декабря в Подмосковье при наборе высоты упал легкомоторный самолет, на борту которого находились два пилота. Один из мужчин вышел на связь и рассказал, что не знает, как объяснить спасателям, где находится вместе с травмированным напарником, сообщает РЕН ТВ .

«Я нормально, а вот мой напарник… Нога у него поломана, но в сознании он. Наверное, час назад уже (упал самолет, примерно в 16:40 — ред.). Отказал двигатель у нас произошел», — пояснил один из пилотов по имени Андрей.

Мужчина отметил, что спасатели не связывались с рухнувшим экипажем. Это он обратился к ним на помощь и сообщил примерное местоположение.

У рухнувшего экипажа не было с собой сигнальных ракет, поэтому мужчины не знают, как помочь спасателям себя обнаружить. По словам Андрея, также они скоро могут остаться без связи. У телефона заряд батареи составляет всего 30%.

Ранее сообщалось, что самолет упал вблизи аэродрома Новинки под Серпуховом. Позднее стало известно, что на борту было два человека, оба выжили, но один из них пострадал.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.