Рухнувший в Актау самолет летел 50 мин с отказавшими системами управления
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В самолете Баку — Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines, рухнувшем в Актау, отказали системы управления после столкновения с птицами и взрыва газового баллона. Он летел в таких условиях больше 50 мин, сообщает Baza.
В аэропорту Актау сообщили, что получили информацию об аварийной ситуации на лайнере от диспетчера Ростова-на-Дону. В 8:35 утра по московскому времени пилоты якобы заявили, что борт столкнулся с птицами. Затем произошел взрыв газового баллона.
После этого отключились системы управления. Экипаж запросил посадку в аэропорту Актау.
Так как системы не работали, пилотам пришлось управлять самолетом тягой двигателей. Они не могли создать конфигурацию для посадки и решили подобрать подходящую площадку с воздуха. Самолет сделал несколько виражей.
В 9:29 борт совершил жесткую посадку. Его передняя часть развалилась и загорелась, а хвостовая осталась цела. Все выжившие находились в ней. Известно, что всего при крушении самолета выжили 32 человека.
Лайнер, следовавший рейсом Баку — Грозный, потерпел крушение в Актау утром 25 декабря. Погибли как минимум 10 человек. Всего на борту было пять членов экипажа и 62 пассажира.