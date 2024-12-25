Рухнувший в Актау самолет летел 50 мин с отказавшими системами управления

В самолете Баку — Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines, рухнувшем в Актау, отказали системы управления после столкновения с птицами и взрыва газового баллона. Он летел в таких условиях больше 50 мин, сообщает Baza .

В аэропорту Актау сообщили, что получили информацию об аварийной ситуации на лайнере от диспетчера Ростова-на-Дону. В 8:35 утра по московскому времени пилоты якобы заявили, что борт столкнулся с птицами. Затем произошел взрыв газового баллона.

После этого отключились системы управления. Экипаж запросил посадку в аэропорту Актау.

Так как системы не работали, пилотам пришлось управлять самолетом тягой двигателей. Они не могли создать конфигурацию для посадки и решили подобрать подходящую площадку с воздуха. Самолет сделал несколько виражей.

В 9:29 борт совершил жесткую посадку. Его передняя часть развалилась и загорелась, а хвостовая осталась цела. Все выжившие находились в ней. Известно, что всего при крушении самолета выжили 32 человека.

Лайнер, следовавший рейсом Баку — Грозный, потерпел крушение в Актау утром 25 декабря. Погибли как минимум 10 человек. Всего на борту было пять членов экипажа и 62 пассажира.