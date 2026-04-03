RT: о дефекте путей под Ульяновском знали до схода поезда

RT: о проблеме с путями в Ульяновской области было известно до трагедии

О проблеме на участке железной дороги в Ульяновской области, где с рельс сошел пассажирский поезд, было известно заранее, сообщает RT .

Источник телеканала рассказал, что дефект рельсов обнаружили во время осеннего осмотра. Устранять неисправность планировали с наступлением тепла, однако ответственные службы долго согласовывали дату ремонта.

Теперь силовые структуры выясняют, почему работы не провели вовремя.

Ранее источник RT называл предварительной причиной ЧП излом рельса. Позднее Следственный комитет подтвердил, что авария произошла из-за ненадлежащего технического состояния железнодорожного полотна.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.