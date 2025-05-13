Российская туристка впала в кому в Таиланде после падения с кровати во сне

В Таиланде россиянка впала в кому после падения с кровати во сне. Местные врачи вылечили женщину, но не выписывают из больницы, так как семья не расплатилась за лечение, сообщает Mash .

Виолетта и ее супруг из Кемерова купили путевки отправились на отдых на Пхукет. Но за 2 дня до отъезда женщина ночью упала с кровати. Муж положил ее обратно на кровать, однако утром не смог разбудить супругу. Местные врачи диагностировали у россиянки поражение мозга из-за удара головой и нарушение когнитивных функций.

В настоящее время состояние Виолетты оценивается как стабильное и она готова к выписке, однако семейная пара не в состоянии оплатить огромный счет за лечение и пребывание в больнице.

Сейчас россияне не могут вылететь на Родину. Мужчина не знает английского и не умеет пользоваться интернетом, что усложняет ситуацию.

Ранее автобус с российскими туристами попал в аварию на Кубе. В результате ДТП пострадал один человек. Пострадавшего госпитализировали.