В результате ДТП с автобусом на Кубе пострадал российский турист Общество сегодня в 02:44

Автобус с российскими туристами попал в аварию на Кубе. В результате ДТП пострадал один человек, сообщается в Telegram-канале посольства России.

Авария произошла районе г. Хагуэй-Гранде (провинция Матансас). Пострадавшего госпитализировали. Отмечается, что посольство находится в контакте с представителями местных властей, туроператором и страховой компанией. Ранее в подмосковной Истре произошла массовая авария с участием двух грузовиков. В результате ДТП погиб один человек.