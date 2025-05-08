В результате ДТП с автобусом на Кубе пострадал российский турист
Автобус с российскими туристами попал в аварию на Кубе. В результате ДТП пострадал один человек, сообщается в Telegram-канале посольства России.
Авария произошла районе г. Хагуэй-Гранде (провинция Матансас). Пострадавшего госпитализировали.
Отмечается, что посольство находится в контакте с представителями местных властей, туроператором и страховой компанией.
Ранее в подмосковной Истре произошла массовая авария с участием двух грузовиков. В результате ДТП погиб один человек.