Россиянина навестили силовики из-за переписки о крафте оружия в компьютерной игре

В Екатеринбурге к местному жителю пришли сотрудники спецслужб из-за его личной переписки во «ВКонтакте», где обсуждался крафт оружия в компьютерной игре 7 Days to Die, сообщает Baza .

Силовики пришли к екатеринбуржцу в районе 6 часов утра. Они попросили открыть дверь, а затем провели осмотр квартиры и телефона. Мужчине показали постановление о проведении оперативно-разыскных мероприятий в его жилье.

Молодой человек пустил силовиков и спросил их о причинах прихода в квартиру. Они ответили, что поводом стала его переписка в соцсети ВК, где он обсуждал со знакомым, кто принесет селитру и уголь, а также то, что нет суперткани, сколько нужно суперкукурузы.

Тогда екатеринбуржец показал переписку силовикам. Он объяснил, что речь шла об игре 7 Days to Die.

Обыск у игрока силовики все же провели. Они открыли шкафы, просмотрели их, спросили, зачем у мужчины столько радиокомпонентов в доме. Он сообщил, что ведет YouTube-канал, и дал им на него ссылку. Видеоконтент силовики также просмотрели.