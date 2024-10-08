Россиянин передал мошенникам почти 1,5 млн рублей после сна о призыве на СВО

Житель Уфы передал мошенникам почти 1,5 млн рублей после того, как знакомая сообщила ему о «вещем сне», в котором мужчину призвали на СВО, сообщает Baza .

В июле слесарю Александру (имя изменено) позвонил неизвестный и сообщил, что мужчину вызывают в военкомат для дальнейшей отправки в зону СВО. Житель Уфы сказал, что не может прийти из-за работы, и бросил трубку.

Затем мужчине позвонила знакомая. Она рассказала, что видела сон, в котором Александра отправляют в зону СВО. Когда мужчина рассказал о звонке из «военкомата», знакомая заявила, что сон был вещим, и порекомендовала обратиться к 31-летнему Дамиру.

Александр последовал совету. Дамир сообщил, что дело мужчины и правда находится на рассмотрении в военкомате. Он пообещал решить вопрос и позвал слесаря к себе в офис. Там он заявил Александру, что поможет «откосить» от армии за 900 тыс. рублей. На эти цели мужчине пришлось брать кредит. Часть денег Александр передал наличными, другую перевел.

Затем Дамир убедил жителя Уфы взять еще один кредит и отдать средства ему. Александр в общей сложности передал мошеннику 1 млн 300 тыс. рублей. После этого Дамир перестал выходить на связь, а слесарь решил не обращаться в полицию.

Осенью Александр увидел новости о задержании Дамира по другим преступлениям. Только тогда он составил заявление.

Ранее москвичку развели на деньги под предлогом лечения ежа. Она передала неизвестному, который представился «врачом», почти 27 тыс. рублей.