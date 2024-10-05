Москвичку развели на деньги под предлогом лечения ежа

МК: москвичку обманули почти на 27 тыс рублей под предлогом лечения ежа

Неизвестный обманул жительницу столицы почти на 27 тыс. рублей под предлогом лечения ежа, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Жительница улицы Покровка приютила колючего зверька, который вскоре заболел. Москвичка нашла в интернете телефон и вызвала ветеринара. Прибывший на вызов врач мгновенно диагностировал пневмонию и выставил счет на 30 тыс. рублей. При этом хозяйке удалось сторговаться до 22 тыс.

Уже на следующий день врач заявил об ухудшении самочувствии пациента и необходимости капельницы, которая обойдется владельце животного еще в 4,8 тыс. рублей. После получения денег мошенник отключил телефоны и перестал выходить на связь.

Жительница Москвы осталась без денег и своего колючего питомца.

Ранее стало известно, что суд на 2 месяца арестовал 31-летнего карлика-рецидивиста, который украл трех кенгурят в зоопарках.