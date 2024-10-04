Суд на два месяца арестовал карлика, который украл трех кенгурят в зоопарках

На судебном заседании об избрании меры пресечения карлик-рецидивист расплакался и заявил, что просто хотел сфотографироваться с кенгуру, суд арестовал его на два месяца, сообщает Telegram-канал Mash .

В зале суда стало известно, что ранее врач порекомендовал 31-летнему Ивану Некрасову чаще общаться с животными, чтобы справиться с психическим заболеванием, но молодой человек перестарался и оказался арестованным на два месяца за кражу трех кенгурят из двух зоопарков.

Адвокат Некрасова заявил, что у его подзащитного с самого детства проблемы с психикой, поэтому на следующей неделе его из СИЗО отправят на комплексную судебно-психиатрическую экспертизу. Процедура будет длиться один месяц.

В зале суда Некрасов также убеждал судью, что планировал любить и заботиться о кенгуру, а тот факт, что один из трех животных погиб, — не его вина.