МВД показало на видео спасенного детеныша кенгуру и его похитителя

Подозреваемого в краже кенгурят показали на видео после задержания вместе с выжившим животным, судя по кадрам, карлик-рецидивист сильно нервничал и с трудом отвечал на вопросы сотрудников полиции, соответствующий ролик опубликовала в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

На опубликованном видео видно задержанного мужчину. За кадром сотрудник правоохранительных органов спрашивает у него, где тот украл первого кенгуру. Предполагаемый преступник с трудом говорит, что совершил преступление в Ярославском зоопарке.

Предварительно установлено, что фактов хищения кенгурят было два: 27 сентября из ярославского зоопарка пропал кенгуренок Крош, а спустя три дня аналогичное преступление зафиксировали в Калужской области, там исчезли сразу два детеныша кенгуру.

В настоящее время задержанный карлик доставлен в отдел полиции, с ним проводятся следственные действия. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Местоположение кенгуренка Кроша устанавливают, его злоумышленник успел продать. Спасенное животное передали ветеринарам ярославского зоопарка. Состояние маленького кенгуру оценивают как удовлетворительное. Третий кенгуренок погиб.