Россиянам грозит судебный иск до 5 млн рублей за фразу «Я тебя люблю!»

Россиянам могут грозить судебные иски до 5 млн рублей за использование таких устойчивых выражений, как «Я тебя люблю!», «Для самой лучшей мамы», «Ведьмы не стареют», «Трудно быть скромной», «Ничего» и др., сообщает SHOT .

Известные русские выражение регистрируют в качестве товарного знака, а затем «патентные тролли» требуют огромные суммы в качестве компенсаций. Наиболее часто от них страдают продавцы сувенирной продукции, регулярно использующие устойчивые выражения в своей работе.

Продавцам сувениров грозят судебные иски по вопросам интеллектуальной собственности от одних и тех же компаний. Так, организация «Подарки оптом» запатентовала 87 слов и фраз и на выигранных судебных процессах смогла значительно обогатиться.

По словам представителей сувенирного бизнеса, таким образом происходит монополизация их сферы деятельности. Недобросовестные конкуренты регистрируют фразы в нескольких классификациях товаров одновременно, лишая других участников рынка возможности конкурировать. При этом в случае подобных исков можно усмотреть признаки злоупотребления правом и добиваться отказа в регистрации.

Специалист по авторскому праву Всеволод Семенов сообщил, что общеизвестные выражения, такие как «Я тебя люблю», «С днем рождения», «Спасибо», не могут быть зарегистрированы как словесный товарный знак.

В то же время в едином реестре обнаруживается обратное: некоторые словосочетания все же были запатентованы. Выражение «Я тебя люблю!» было зарегистрировано в 2002 году. Обладатель патента может подать иск на конкурента за использование его интеллектуальной собственности и потребовать компенсацию в размере до 5 млн рублей, поскольку регистрация фразы пока не была оспорена.