Россия все еще ждет образцы элементов, найденных в рухнувшем самолете AZAL
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Россия все еще ожидает получения образцов неизвестных элементов, найденных в обломках самолета, который разбился возле Актау, для их дальнейшей экспертизы, сообщает RT со ссылкой на источник в российских авиационных кругах.
Опубликованный предварительный отчет по расследованию крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) возле Актау не называет причин авиакатастрофы.
Также в отчете казахстанской правительственной комиссии не указано конкретное происхождение найденных неизвестных элементов, однако подчеркивается необходимость глубокого изучения их происхождения.
Ранее стало известно, что российские диспетчеры предупреждали экипаж самолета «Азербайджанских авиалиний», выполнявшего рейс Баку — Грозный 25 декабря, что в аэропорту чеченской столицы введен план «Ковер».