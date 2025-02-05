Россия все еще ждет образцы элементов, найденных в рухнувшем самолете AZAL Происшествия 05 февраля 2025 15:46 Фото - © azal.az

Россия все еще ожидает получения образцов неизвестных элементов, найденных в обломках самолета, который разбился возле Актау, для их дальнейшей экспертизы, сообщает RT со ссылкой на источник в российских авиационных кругах.