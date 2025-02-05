Росавиация: отчет по крушению самолета AZAL не содержит выводы о причинах

Опубликованный казахстанским Минтрансом предварительный отчет по расследованию крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) возле Актау не называет причин авиакатастрофы, сообщили в пресс-службе Росавиации .

При этом предварительный отчет подтверждает, что воздушное судно имеет повреждения, полученные из-за внешнего воздействия. В документе не отражено, что посторонние предметы были идентифицированы казахской стороной. Российской же стороне не были переданы необходимые элементы для экспертизы.

Также отчет подтверждает, что экипаж самолета сам выбирал запасной аэродром для посадки, остановившись на Актау. В документе сказано, что российские диспетчеры предлагали альтернативные воздушные гавани (Махачкала и Минеральные Воды), но экипаж не воспользовался предложением.

Кроме того, в отчете сказано, что именно пилоты AZAL транслировали сообщения о попадании в самолет птиц и взрыве кислородного баллона российским диспетчерам.

Специальная комиссия продолжит свою работу по расследованию произошедшего. В дальнейшем будет представлен окончательный отчет, в котором будут изложены выводы о причинах падения самолета.

В результате крушения самолета Баку — Грозный, произошедшего под Актау 25 декабря 2024 года, погибли 38 человек. Выжить удалось 29 людям.