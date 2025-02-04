Российские диспетчеры предупреждали экипаж самолета «Азербайджанских авиалиний», выполнявший рейс Баку — Грозный 25 декабря, что в аэропорту чеченской столицы введен план «Ковер». Об этом говорится в предварительном отчете о расследовании авиакатастрофы, обнародованном Минтрансом Казахстана на официальном сайте .

Эксперты расшифровали переговоры пилотов с диспетчерами и предварительно выяснили, что экипаж AZAL сообщал про «удар птиц в кабине». До крушения в казахстанском Актау летчики также заявляли о взрыве в районе кресел, следует из отчета.

«Представленная в настоящем отчете информация является предварительной и может быть уточнена и дополнена по результатам исследований и изучения всех материалов», — подчеркнули в казахстанском министерстве.

Специальная комиссия продолжит изучать обстоятельства и детали авиакатастрофы. По итогам работ, идущих на месте крушения самолета AZAL, казахстанские власти опубликуют окончательный отчет.

По данным Астаны, в результате крушения самолета Баку — Грозный 25 декабря погибли 38 человек, в том числе три члена экипажа. Выжить в авиакатастрофе удалось 29 людям.