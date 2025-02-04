Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет о крушении самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) 25 декабря 2024 года. Лайнер Embraer ERJ 190-100 IGW, летевший из Баку в Грозный, разбился вблизи казахстанского Актау.

«Представленная в настоящем отчете информация является предварительной и может быть уточнена и дополнена по результатам исследований и изучения всех материалов», — заявили в Минтрансе.

В Астане сообщили, что комиссия по расследованию авиакатастрофы продолжает изучать поврежденные части самолета. При первоначальном осмотре сохранившихся элементов лайнера выявили «множество сквозных и несквозных повреждений разной величины». В ряде мест повреждения имели правильную прямоугольную форму.

Согласно предварительному выводу, гидравлические системы лайнера были повреждены еще до падения. Повреждения, «вероятно, вызваны внешними объектами».

Эксперты также предварительно выяснили, что российские операторы из Ростова-на-Дону предупреждали экипаж азербайджанского самолета о введении плана «Ковер» в аэропорту Грозного.

Судя по расшифрованным переговорам летчиков AZAL с грозненскими диспетчерами, борт заявлял об «ударе птиц в кабине». Перед падением самолета пилоты также докладывали о взрыве в районе кресел, говорится в отчете.

Работы на месте крушения лайнера «Азербайджанских авиалиний» вблизи Актау продолжаются. После их завершения казахстанские власти подготовят окончательный отчет о расследовании авиакатастрофы.

По данным казахстанского Минтранса, в результате падения самолета AZAL в Актау погибли 38 человек, в том числе три члена экипажа. Серди погибших было 25 граждан Азербайджана, семеро граждан России и шестеро граждан Казахстана. Выжили 29 человек, в том числе два бортпроводника.