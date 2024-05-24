Россия нашла способ «ослепить» ВСУ и глушит спутники Starlink
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По данным газеты The New York Times (NYT), российские войска начали мешать работе спутников системы Starlink на Украине, которые обеспечивают связь и помогают вести разведку для ВСУ, сообщает сайт MK.ru.
На Банковой говорят, что россияне нашли более мощное электронное оборудование и сложные инструменты, которые позволяют нарушить работу американской спутниковой системы.
Также в Киеве заявляли, что нарушение работы Starlink — серьезная проблема для Украины. Впервые бойцы ВС России смогли заглушить детище компании SpaceX в день начала наступления в Харьковской области, из-за чего силы Украины оказались дезориентированы. Сейчас россияне продолжают атаки на глобальную спутниковую систему, поставленную в армию Украины.
В Москве ранее заявляли, что российским силам удалось создать технологии, которые помогают противостоять Starlink.
В свою очередь, глава Минцифры Украины Михаил Федоров отмечал, что Киев обговаривает с руководством SpaceX условия устранения данных «проблем», возникших у ВСУ. Министр также надеялся, что вскоре американская корпорация сможет наладить связь, необходимую украинским войскам в зоне конфликта.