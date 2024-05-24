Россия нашла способ «ослепить» ВСУ и глушит спутники Starlink

NYT: Россия все чаще вмешивается в работу Starlink на Украине

По данным газеты The New York Times (NYT), российские войска начали мешать работе спутников системы Starlink на Украине, которые обеспечивают связь и помогают вести разведку для ВСУ, сообщает сайт MK.ru .

На Банковой говорят, что россияне нашли более мощное электронное оборудование и сложные инструменты, которые позволяют нарушить работу американской спутниковой системы.

Также в Киеве заявляли, что нарушение работы Starlink — серьезная проблема для Украины. Впервые бойцы ВС России смогли заглушить детище компании SpaceX в день начала наступления в Харьковской области, из-за чего силы Украины оказались дезориентированы. Сейчас россияне продолжают атаки на глобальную спутниковую систему, поставленную в армию Украины.

В Москве ранее заявляли, что российским силам удалось создать технологии, которые помогают противостоять Starlink.

В свою очередь, глава Минцифры Украины Михаил Федоров отмечал, что Киев обговаривает с руководством SpaceX условия устранения данных «проблем», возникших у ВСУ. Министр также надеялся, что вскоре американская корпорация сможет наладить связь, необходимую украинским войскам в зоне конфликта.